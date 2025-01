Trigoria: Roma in campo a due giorni dalla sfida contro l'Eintracht (VIDEO)

La Roma continua a lavorare a Trigoria per preparare la delicata sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, decisiva per il futuro europeo dei giallorossi. La squadra di Ranieri è scesa in campo questa mattina in una seduta focalizzata su cross e tiri in porta. "Quando avete crossato tornate di corsa" dice il tecnico ai suoi, invitandoli poi alla guida della palla prima di arrivare al cross per permettere ai giocatori di posizionarsi in area: "Portala così gli dai tempo"

Successivamente i giocatori sono stati divisi in due squadre sfidandosi in una serie di tiri in porta. Dopo l'ultimo tiro di Saelemaekers (che avrebbe decretato la vittoria dei suoi), Ranieri ha fatto proseguire la sfida dicendo: "Diamogli almeno un'altra opportunità". Sulla conclusione successiva è andato in gol El Shaarawy, che ha portato il match ad oltranza. La squadra del Faraone è poi riuscita a vincere grazie al tiro di Shomurodov.