Trigoria, ripresa verso Roma-Napoli: scarico per chi ha giocato ieri e lavoro in campo per gli altri (FOTO)

All'indomani della vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del big match contro il Napoli, valido per la ventitreesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45. Come di consueto nel primo allenamento post partita, chi ha giocato ieri ha effettuato un lavoro di scarico mentre chi è subentrato o è rimasto in panchina ha lavorato in campo. Presente in gruppo Nicola Zalewski, il quale potrebbe lasciare la Roma negli ultimi giorni di mercato per trasferirsi in prestito all'Inter.