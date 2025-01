Trigoria, ripresa post Bologna sotto gli occhi di Ghisolfi: ancora assente Cristante (FOTO e VIDEO)

All'indomani del pareggio in extremis ottenuto contro il Bologna, la Roma è tornata ad allenarsi in mattinata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della sfida contro il Genoa, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma venerdì alle ore 20:45. Come di consueto nella prima seduta post partita, chi ha giocato ieri ha effettuato un lavoro di scarico mentre chi è subentrato o è rimasto in panchina ha lavorato in campo.

Gli uomini di Ranieri hanno alternato esercizi atletici a partitelle a campo ristretto: "Dai, spingi! Fino alla fine!", le indicazioni del preparatore atletico. Da segnalare l'assenza di Bryan Cristante, ancora out per il problema alla caviglia accusato contro l'Atalanta.