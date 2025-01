Trigoria, ripresa post AZ-Roma: primo allenamento per Rensch e Gollini. Cristante interamente in gruppo (VIDEO)

All'indomani della sconfitta per 1-0 contro l'AZ Alkmaar, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e Claudio Ranieri ha accolto i nuovi acquisti: Devyne Rensch e Pierluigi Gollini hanno infatti svolto la prima seduta con la maglia giallorossa. La buona notizia riguarda Bryan Cristante, il quale ha lavorato interamente con il resto del gruppo. Ancora con il tutore, invece, Lorenzo Pellegrini. Presente anche Eldor Shomurodov, sempre più vicino al trasferimento al Venezia.

Come di consueto nel primo allenamento post partita, chi ha giocato ieri ha effettuato un lavoro di scarico mentre chi è subentrato o è rimasto in panchina ha lavorato in campo. Dopo la parte atletica, i giallorossi hanno eseguito alcune partitelle a campo ridotto sia con le porte piccole sia con quelle regolamentari.