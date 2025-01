Trigoria, rifinitura pre Roma-Lazio: differenziato per Cristante, Celik resta a casa per febbre. Entrambi out per il derby

In mattinata la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per svolgere la seduta di rifinitura in vista del match contro la Lazio, valido per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Le brutte notizie per l'allenatore giallorosso riguardano le condizioni di Bryan Cristante e Mehmet Zeki Celik: come rivelato da Angelo Mangiante di Sky Sport, il centrocampista ha svolto un lavoro differenziato mentre il terzino turco non si è nemmeno presentato a Trigoria ed è rimasto a casa a causa dell'influenza. I due, quindi, non saranno convocati per il derby.