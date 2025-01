LIVE - Trigoria: rifinitura alla vigilia di Roma-Eintracht. Out Hermoso (FOTO)

Ultimi preparativi per la Roma di Claudio Ranieri prima della delicata sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, in programma domani sera alle 21:00 allo stadio Olimpico. La squadra è scesa in campo questa mattina alle 11:00 a Trigoria per la rifinitura. Questi gli aggiornamenti.

LIVE

11:39 - Dopo il primo riscaldamento inizia il percorso atletico con la squadra divisa in due gruppi. Successivamente il gruppo si sposta dal campo B al C per proseguire l'allenamento.

11:30 - Dopo il classico torello iniziale comincia il riscaldamento.

11:25 - La squadra è scesa in campo al completo: fuori ovviamente Hermoso, ad un passo dal Bayer Leverkusen. Pellegrini e Saelemaekers scherzano tra di loro prima di iniziare l'allenamento.

11:05 - Subito in campo i portieri: dopo di loro sono arrivati Ranieri insieme a Dybala, Cristante e Paredes, col tecnico che ha dialogato con loro prima dell'arrivo dei compagni di squadra.