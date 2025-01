Trigoria, Ranieri scatenato durante l'allenamento: "È venerdì, prepariamo corpo e mente. Pensate da allenatori!" (VIDEO)

Nella mattinata odierna la Roma ha svolto un altro allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18 e valida per la ventesima giornata di Serie A. Ancora in gruppo Lorenzo Pellegrini e Mehmet Zeki Celik, mentre è assente Bryan Cristante.

"Bravo Mile, perfetto. Forte Mat, buona", i complimenti del preparatore dei portieri. Poi Ranieri incita la squadra: "E' venerdì, prepariamo corpo e mente". Successivamente, nel corso di una esercitazione atletica, il mister grida: "Spingi, spingi, spingi!". "Andiamo, una volta che gli state davanti non vi passa più. Mettere il corpo e le braccia", continua Sir Claudio. Dopo arrivano altre indicazioni: "Pensate da allenatori, tutti quanti".