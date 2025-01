Trigoria, scarico per chi ha giocato contro il Bologna e lavoro in campo per gli altri: out Cristante. La squadra di Svilar vince la partitella (FOTO e VIDEO)

La Roma è tornata in campo questa mattina per preparare la gara di campionato contro il Genoa, in programma venerdì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Nell'allenamento odierno mister Ranieri ha deciso di concedere a coloro che hanno giocato contro il Bologna un'ulteriore seduta di scarico, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo. La partitella di oggi è stata vinta dalla squadra composta da Svilar, Hermoso, Saud, Zalewski, Baldanzi ed El Shaarawy, i quali si sono regalati la consueta foto con esultanza finale: "Vieni anche tu Mile", dicono il Faraone e Zalewski prima dello scatto.

Dopo aver lavorato sulla parte atletica, i giallorossi hanno eseguito delle esercitazioni su cross e tiri al volo. Infine si è giocata una partitella a campo ridotto tra la squadra arancione e bianca (la vincitrice) e l'allenamento si è concluso con un "Grazie ragazzi, grazie" di Ranieri.