Dopo la vittoria in casa dell'Udinese per 2-1 grazie ai gol di Pellegrini e Dovbyk, la Roma tornerà ad allenarsi domani al Fulvio Bernardini di Trigoria: appuntamento in mattinata per i giallorossi per iniziare a preparare la delicata sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte in programma giovedì sera all'Olimpico.