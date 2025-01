Dopo il pareggio allo scadere per 2-2 in casa del Bologna nella 20esima giornata di campionato, la Roma tornerà ad allenarsi domattina al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: la ripresa degli allenamenti è fissata al mattino per iniziare la preparazione in vista della gara contro il Genoa in programma venerdì all'Olimpico.