Archiviata la pratica Genoa con un importante 3-1, la Roma di Claudio Ranieri è pronta a catapultarsi al prossimo impegno che vedrà i giallorossi impegnati giovedì in casa dell'AZ Alkmaar. Per fare ciò la squadra si ritroverà subito domani a Trigoria per l'allenamento, mentre domenica ci sarà una giornata di riposo.