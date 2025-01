Tre Fontane, striscione dei tifosi in vista del derby: "Con ardore, veleno e romanismo, valori di un calcio che non c'è più...Massacrate i b******i biancoblù!" (FOTO)

La Roma è scesa in campo al Tre Fontane per il primo allenamento a porte aperte del 2025, in preparazione della seconda parte di stagione e nello specifico del delicato derby capitolino contro la Lazio in programma domenica 5 gennaio. I tifosi non si sono risparmiati nell'accendere i giorni precedenti a questa sfida e allo stadio hanno portato uno striscione che non lascia scampo a interpretazioni: "Con ardore, veleno e romanismo, valori di un calcio che non c'è più...Massacrate i b******i biancoblù!".

? CON ARDORE, VELENO E ROMANISMO, VALORI DI UN CALCIO CHE NON C'È PIÙ... MASSACRATE I BASTARDI BIANCOBLÙ!#asroma #curvasud ??? pic.twitter.com/owNLt2WnvM — laroma24.it (@LAROMA24) January 1, 2025