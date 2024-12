Dopo l'1-1 a San Siro contro il Milan e il giorno di riposo concesso da Ranieri, questa mattina la squadra è tornata ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria agli ordini del tecnico in vista del derby in programma domenica all'Olimpico. Seduta in campo per i giallorossi che hanno svolto anche una partitella: sorrisi per la squadra vincente composta da De Marzi, Dahl, Koné, Shomurodov, El Shaarawy, Celik, Marin e Soulé.