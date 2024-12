Trigoria, rifinitura pre Roma-Braga: out Cristante. Esercizi di rapidità per la squadra (FOTO e VIDEO)

Domani la Roma sfiderà il Braga per la 6a giornata della prima fase di Europa League: i portoghesi hanno raccolto fin qui 7 punti, uno in più rispetto ai giallorossi che hanno raccolto una vittoria e 3 pareggi, oltre alla sconfitta in casa dell'Elfsborg. Alle 11.15 è in programma la rifinitura con i primi 15', come da prassi Uefa, aperti alla stampa.

11.40 - Esercizi di rapidità per la squadra. Quando il preparatore fa cadere uno dei palloni in mano, parte la sfida con cambi di direzione per i giocatori.

11.25 - Inizia la seduta con esercizi di mobilità articolare. Non c'è Cristante, ancora alle prese con l'infortunio che l'ha tenuto fuori anche nella gara contro il Lecce.

11.20 - Entrano i primi giocatori che palleggiano tra loro in attesa dell'inizio della seduta.