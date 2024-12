Trigoria, squadra al lavoro dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Out Hermoso (FOTO E VIDEO)

Archiviata la sconfitta contro l'Atalanta, questa mattina la Roma è tornata al lavoro a Trigoria. Claudio Ranieri potrà sfruttare la settimana lunga per preparare la delicata sfida di sabato sera contro il Lecce, con i giallorossi obbligati a vincere in un vero e proprio scontro diretto. Seduta di scarico e palestra per chi è sceso in campo ieri, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo. Ancora out Hermoso. Ad assistere all'allenamento anche il ds Ghisolfi.

Il video dell'allenamento di martedì a Trigoria#ASRoma pic.twitter.com/zaHF2YD1Vt — AS Roma (@OfficialASRoma) December 3, 2024