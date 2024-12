Trigoria, ripresa post Lecce: ok Dovbyk, out Celik e Cristante. Ranieri: "Rapido e tira" (FOTO e VIDEO)

Dopo la vittoria con il Lecce allo Stadio Olimpico sabato sera, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: giovedì, alle 18.45, i giallorossi ospitano il Braga in Europa League. Come di consueto nella prima seduta post partita, chi ha giocato con il Lecce ha effettuato un lavoro di scarico mentre chi è subentrato o non è sceso sul terreno di gioco ha lavorato in campo. Presente Dovbyk, assente con il Lecce, out invece Cristante e Celik.

Tante le indicazioni di Ranieri durante le esercitazioni: "Bravo, gioca", "rapido e tira. Questo è il gioco" riferito a Baldanzi, "bravo, questo. Andiamo" dopo una conclusione di Pellegrini.