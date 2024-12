Trigoria, ripresa in vista della Sampdoria: in gruppo Paredes, out Cristante e Hummels (FOTO)

Dopo la brutta sconfitta di Como, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina. In vista, infatti, c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma mercoledì sera. Come di consueto, gruppo diviso tra chi ha giocato ieri e chi non è sceso in campo. Ha smaltito la sindrome influenzale Leandro Paredes, che ha svolto la seduta sul campo. Ancora out Bryan Cristante e Mats Hummels.