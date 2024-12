Trigoria, rifinitura pre Roma-Lecce: allenamento individuale per Dovbyk

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la quindicesima giornata di Serie A. In mattinata gli uomini di Claudio Ranieri hanno svolto la seduta di rifinitura al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e restano da valutare le condizioni di Artem Dovbyk in vista della partita: il centravanti ucraino è convocato ma, anche se sta leggermente meglio, oggi ha lavorato individualmente.