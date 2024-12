Trigoria, rifinitura pre Roma-Atalanta: Dybala e Shomurodov in gruppo, ancora assente Hermoso

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match Roma-Atalanta, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Claudio Ranieri hanno svolto l'allenamento di rifinitura in mattinata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: Paulo Dybala ed Eldor Shomurodov hanno lavorato con il resto del gruppo mentre Mario Hermoso non ha ancora recuperato e salterà la sfida contro i bergamaschi.