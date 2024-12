La Roma chiude il 2024 con un pareggio per 1-1 a San Siro contro il Milan nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A, ma l'anno dei giallorossi non è ancora terminato. Claudio Ranieri ha infatti deciso di concedere alla squadra un giorno di riposo e la ripresa degli allenamenti al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è fissata a martedì mattina, momento in cui inizierà la preparazione in vista del derby del 5 gennaio.