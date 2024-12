La Roma spezza la maledizione e torna a vincere in Serie A dopo oltre un mese battendo per 4-1 il Lecce di Giampaolo nel match valido per la quindicesima giornata. In seguito al successo Claudio Ranieri ha concesso alla squadra un giorno di riposo: i calciatori torneranno infatti ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di lunedì mattina.