Non c'è tempo da perdere. Dopo la deludente sconfitta in casa del Como per 2-0 la Roma deve subito ritrovarsi in vista dei prossimi due impegni casalinghi contro Sampdoria (mercoledì sera) e Parma (domenica pomeriggio). La squadra di Claudio Ranieri si ritroverà subito a Trigoria domattina per prepararsi come si deve alle prossime delicate partite.