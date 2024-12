La Roma incassa un'altra sconfitta in campionato e questa volta a battere i giallorossi è l'Atalanta, che si impone allo Stadio Olimpico per 0-2 grazie alle reti di de Roon e Zaniolo. Gli uomini di Ranieri devono dimenticare immediatamente il ko e torneranno ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di domani alle ore 10:45. I capitolini inizieranno quindi la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Lecce.