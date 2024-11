Dopo la sconfitta in casa del Verona per 3-2, la Roma è tornata ad allenarsi in mattinata: giovedì alle 18,45 i giallorossi saranno ospiti dell'Union Saint Gilloise in Europa League. Come di consueto nella prima seduta dopo una partita, chi ha giocato di più ha svolto lavoro di scarico mentre gli altri hanno lavorato in campo sotto la guida di Juric. Gli scatti della sessione odierna: