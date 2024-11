Trigoria: oggi ultimo allenamento della settimana. Poi due giorni di riposo e ripresa martedì

La Roma di Claudio Ranieri continua la preparazione al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'attesissimo big match contro il Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica 24 novembre alle ore 18 allo Stadio Maradona. I giallorossi svolgeranno oggi l'ultimo allenamento della settimana e poi avranno a disposizione due giorni di riposo: l'allenatore ha infatti fissato la ripresa a martedì.