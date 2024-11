Trigoria, l'allenamento a due giorni da Napoli-Roma: Dybala e Saelemaekers parzialmente in gruppo (VIDEO)

Mancano appena due giorni a Napoli-Roma, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18, e i giallorossi continuano ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Grande notizia per Claudio Ranieri, il quale ha ritrovato Paulo Dybala: l'attaccante argentino ha lavorato parzialmente con il resto del gruppo dopo aver svolto numerose sedute personalizzate, così come Alexis Saelemaekers.

"Eccola Mat! Sì Mat", "Ti prende sulla tua linea, attacca un pochettino qua", le indicazioni del preparatore dei portieri a Mathew Ryan e Mile Svilar. "Dai, fatto bene. Bene l'uscita! Vai! Buono!", grida il preparatore atletico durante gli esercizi di velocità e resistenza.