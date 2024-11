Trigoria: domani mattina la ripresa degli allenamenti

La terza avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma si apre con una sconfitta per 1-0 in casa del Napoli a causa del gol di Romelu Lukaku. Nonostante il momento sia molto complicato dal punto di vista dei risultati (cinque ko nelle ultime sei giornate di Serie A), i giallorossi devono dimenticare immediatamente quanto accaduto. Giovedì sera infatti i capitolini affronteranno a Londra il Tottenham nella partita valida per il quinto turno della fase a gironi dell'Europa League e gli uomini di Ranieri si alleneranno domani mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match europeo.