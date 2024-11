Trigoria, allenamento post Torino: a parte Dovbyk, ok Pellegrini (FOTO E VIDEO)

Dopo la vittoria di misura contro il Torino, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per preparare la sfida di domenica in casa dell'Hellas Verona. Gruppo diviso tra chi è sceso in campo ieri e chi in rimasto in panchina. Il dubbio è legato ancora ad Artem Dovbyk, alle prese con un virus influenzale. Il centravanti ucraino, come si evince dalle foto e dai video pubblicatI dal club sui social, non si è allenato con il resto dei compagni ma ha svolto un lavoro a parte. Non mancano le indicazioni di Juric, che preme soprattutto sulla trasmissione del pallone. "Bene con i controlli, bene con la tecnica", e ancora "passaggi forti"