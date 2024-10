Trigoria, sabato mattina di lavoro per la Roma: ancora out Dybala ed El Shaarawy (FOTO e VIDEO)

Sabato mattina di lavoro per la Roma, che al "Fulvio Bernardini" continua a preparare la gara contro l'Inter in programma domenica 20 ottobre alle 20:45. In attesa dei nazionali, Juric può contare su Enzo Le Fée, che continua ad allenarsi in gruppo sempre con il supporto del tutore al ginocchio destro. Presente anche Lorenzo Pellegrini, tornato ieri ad allenarsi con la squadra dopo l'espulsione rimediata contro il Belgio. Ancora out, invece, Dybala ed El Shaarawy.