Trigoria, rifinitura in vista del Monza: ok Le Fée, out Dybala e Hummels (FOTO e VIDEO)

Dopo la conferenza stampa di Ivan Juric, la Roma è scesa in campo per la rifinitura in vista del match di domani pomeriggio contro il Monza. Non arrivano buone notize da Paulo Dybala: la Joya ha interrotto l'allenamento dopo aver accusato un fastidio. Out anche Mats Hummels alle prese con una sindrome influenzale. In campo con i compagni, invece, Enzo Le Fèe, per la prima volta tra i convocati di Juric.