Trigoria, rifinitura alla vigilia di Roma-Inter: Dovbyk in gruppo, Le Fée nuovamente con il tutore al ginocchio (FOTO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena il big match tra Roma e Inter, valido per l'ottava giornata di Serie A. In mattina gli uomini di Ivan Juric hanno svolto l'allenamento di rifinitura e, come accaduto nei giorni scorsi, Artem Dovbyk e Paulo Dybala si sono allenati con il resto del gruppo e sono a disposizione per la sfida contro i nerazzurri. A differenza di quanto accaduto ieri, Enzo Le Fée ha indossato nuovamente il tutore al ginocchio destro. Ancora assente Stephan El Shaarawy, oltre al lungodegente Alexis Saelemaekers.