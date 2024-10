Trigoria: lavoro individuale con aumento dei carichi per Dybala. In caso di risposte positive domani tornerà in gruppo

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Inter, valida per l'ottava giornata di Serie A. C'è grande apprensione in casa giallorossa sulle condizioni di Paulo Dybala, il quale sta cercando di recuperare dal fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori contro il Monza. Nella giornata odierna la Joya ha svolto nuovamente un allenamento individuale ma ha aumentato i carichi di lavoro e, in caso di risposta positiva, domani è previsto il suo rientro in gruppo.