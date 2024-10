Conclusa la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma tornerà in campo domenica sera allo Stadio Olimpico contro l'Inter nell'ottava giornata di campionato. A Trigoria prosegue il lavoro dei giallorossi agli ordini di Juric: oggi il tecnico ha riabbracciato in gruppo anche Paulo Dybala che, dopo l'infortunio, si è allenato regolarmente in campo.