Trigoria, ripresa verso il Genoa: a parte Dovbyk e Pellegrini. Meno ottimismo per il recupero di Le Fée

Dopo qualche giorno di riposo concesso da Daniele De Rossi alla squadra e in attesa del rientro di tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, la Roma torna a lavorare a Trigoria. Nel pomeriggio la squadra si è allenata al 'Fulvio Bernardini' in vista del ritorno in campo in campionato in programma domenica alle 12.30 contro il Genoa a Marassi.

Dovbyk e Pellegrini, alle prese con i rispettivi problemi fisici, hanno lavorato individualmente: c'è fiducia per il recupero dell'attaccante in vista di domenica, c'è invece cauto ottimismo per il capitano giallorosso. Infine, meno ottimismo per la presenza a Genova di Le Fée, che si è allenato a parte.