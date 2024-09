Trigoria, rifinitura pre Genoa-Roma: Pellegrini e Dovbyk in gruppo (FOTO)

Domani alle ore 12:30 la Roma affronterà il Genoa nel match valido per la quarta giornata di Serie A e alla vigilia della partita gli uomini di mister Daniele De Rossi hanno svolto al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria l'allenamento di rifinitura. Buone notizie per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, i quali hanno lavorato in gruppo e sembrano aver completamente superato i problemi fisici.