Dopo la vittoria in rimonta contro il Venezia, la Roma di Ivan Juric è pronta a tornare al lavoro. Prevista questa mattina, infatti, la ripresa degli allenamenti a Trigoria: la seduta inzierà alle 10:45 in sala video, con la squadra che si sposterà poi sul campo. In vista c'è la trasferta di giovedì alle 21 contro l'Elfsborg, valevole per la seconda giornata di Europa League.