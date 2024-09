Trigoria: Pellegrini in gruppo (FOTO e VIDEO)

Secondo pomeriggio di allenamento agli ordini di mister Juric per i giocatori della Roma. Ieri pomeriggio la prima seduta, oggi altro lavoro sul campo in vista dell'esordio del nuovo tecnico, atteso per domenica allo Stadio Olimpico, contro l'Udinese.

È tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Lorenzo Pellegrini che a questo punto dovrebbe essere a disposizione per il match di domenica alle 18.