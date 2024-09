Trigoria: mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma pareggia 0-0 in casa della Juventus e ottiene il secondo punto in tre giornate di campionato. Buona prestazione degli uomini di De Rossi, che ora avranno circa due settimane a disposizione per ricaricare le pile e prepararsi ad affrontare i prossimi impegni stagionali. DDR ha concesso alla squadra due giorni di riposo e la ripresa degli allenamenti al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è stata fissata a mercoledì pomeriggio, giorno in cui inizierà la preparazione in vista del match contro il Genoa (in programma il weekend del 15 settembre).