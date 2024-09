Trigoria, allenamento a due giorni dall'Athletic sotto gli occhi di Ghisolfi: Zalewski in gruppo, solo parte atletica con la squadra per Le Fée. Individuale per Pellegrini. Juric: "Spostamenti sempre, curiamo la posizione del corpo" (FOTO e VIDEO)

La Roma continua la preparazione al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del delicatissimo match europeo contro l'Athletic Club, valido per la prima giornata della first phase del nuovo format dell'Europa League. In mattinata i giallorossi sono scesi in campo per il consueto allenamento e su Instagram il club ha pubblicato il video del 'buongiorno' dei calciatori e di mister Juric prima dell'ingresso in campo. Le richieste di Juric: "Spostamenti sempre, curiamo la posizione del corpo".

Dopo essere stato reintegrato in rosa, anche quest'oggi Nicola Zalewski ha lavorato con il resto dei compagni di squadra. Allenamento individuale per Lorenzo Pellegrini in seguito al colpo subito nel match contro l'Udinese, mentre Enzo Le Fée ha svolto solamente la parte atletica con il gruppo. Presente alla seduta anche il Responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi.