Trigoria: Dybala e Paredes tornano ad allenarsi e vincono la partitella (FOTO)

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30. Al termine dell'allenamento odierno la squadra ha svolto la consueta partitella ed è stata vinta dal team arancione composto da Marin, Celik, Mancini, Hermoso, Abdulhamid, Koné, Paredes, Graziani, Saelemaekers, Dybala e Shomurodov.