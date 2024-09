Trigoria: domani riposo. Mercoledì mattina la ripresa degli allenamenti

Domenica alle ore 18 la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico e affronterà l'Udinese nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Mister De Rossi ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra, motivo per cui i giallorossi non si alleneranno nella giornata di domani e torneranno a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria mercoledì mattina.