La Roma vince 3-0 contro l'Udinese e trova finalmente la prima vittoria in campionato. I giallorossi però non avranno tempo per gioire poiché giovedì alle ore 21 andrà in scena la sfida contro l'Athletic Bilbao, valida per la prima giornata della first phase dell'Europa League. Mister Juric ha quindi fissato la ripresa degli allenamenti a domani mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e la squadra inizierà la preparazione in vista del delicatissimo match europeo.