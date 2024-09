Trigoria, di nuovo al lavoro senza i Nazionali: Hummels ed Hermoso in gruppo (FOTO e VIDEO)

Dopo il pareggio in casa della Juventus e due giorni di pausa concessi da Daniele De Rossi, la Roma torna al lavoro al 'Fulvio Bernardini'. La squadra, in numero ridotto senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, si è allenata oggi pomeriggio a Trigoria: in gruppo anche gli ultimi due arrivati in casa giallorossa, Mario Hermoso e Mats Hummels. Gli scatti della seduta odierna con tanti giovani aggregati:

Come di consueto durante le sedute arrivano le indicazioni di mister De Rossi e dello staff: "Bravo Mario, questa è la palla. Qualità" in direzione di Hermoso. E poi si sente: "Bella palla veloce", "questo è il rumore (della palla al momento del passaggio, ndr), andiamo" durante un'esercitazione. "Perdo palla, la prendono i bianchi e subito addosso, non la faccio girare dall'altra parte", altre indicazioni dell'allenatore.