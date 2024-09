Trigoria, allenamento in vista dell'Athletic: Zalewski in gruppo, assente Le Fée. La carica di Juric: "Non caliamo il ritmo, quando arriva la stanchezza continuiamo a spingere" (FOTO e VIDEO)

Archiviata la vittoria contro l'Udinese, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria questa mattina. In vista, infatti, c'è l'esordio europeo contro l'Athletic Club, in programma giovedì sera alle 21. Mister Juric, nella seduta odierna, ha potuto riabbracciare anche Nicola Zalewski, che ha svolto l'allenamento in gruppo e dunque punta a tornare a disposizione del tecnico dopo essere finito fuori rosa. Ancora assente, invece, Enzo Le Fée. Come di consueto, i calciatori che hanno giocato gran parte del match contro l'Udinese hanno svolto una seduta di scarico, mentre chi è subentrato o rimasto in panchina si è allenato in campo.

Dopo aver svolto dei torelli ad alta velocità si cambia esercizio: "Due minuti, quando fischio si fa una corsa di là (dall'altra parte del campo, ndr) - le indicazioni di Juric -. Recupera, un minuto di stretching". "Quando siamo stanchi andiamo, non caliamo il ritmo. Quando arriva la stanchezza continuiamo ad andare, la portiamo oltre. Recuperate bene e adesso giochiamo a due tocchi", la carica dell'allenatore.