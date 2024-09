Proseguono gli allenamenti del Genoa verso la sfida contro la Roma in programma domenica alle 12,30 al Ferraris. Oggi la squadra di Gilardino si è allenata sugli aspetti tattici dopo l’attivazione a cura dei preparatori, durante gli addestramenti collettivi e per reparti sostenuti anche da Malinovskyi. Anche Vasquez sta rientrando a Genova, in tempo per la seduta dell’ante-vigilia. Lo fa sapere il sito del club rossoblù.

(genoacfc.it)

