Dopo un paio di giorni di riposo la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista dell'esordio in campionato di domenica sera contro il Cagliari. Nel video pubblicato dal club giallorosso sui social è presente anche Paulo Dybala, apparso sorridente nonostante le numerose voci di mercato di queste ultime ore. La squadra ha lavorato inizialmente sul campo per poi spostarsi in palestra.

