La Roma è tornata al lavoro questa mattina a Trigoria, continuando una marcia d'avvicinamento all'inizio del campionato che vedrà la squadra giallorossa sfidare l'Olympiakos sabato a Rieti (calcio d'inizio alle 17), prima di partire per l'Inghilterra nella seconda parte di preparazione.

In mattinata la Roma si è divisa tra parte del lavoro in campo e un'altra in palestra: è tornato ad allenarsi con la squadra Eldor Shomurodov, dopo la partecipazione alle Olimpiadi.