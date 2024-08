Via al campionato: la Roma inizia da Cagliari il suo cammino in Serie A sfidando in Sardegna la squadra di Davide Nicola. Alla vigilia della sfida, dopo la conferenza stampa di Daniele De Rossi, i giallorossi hanno svolto l'allenamento di rifinitura tra i sorrisi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria prima di partire per Cagliari. Gli scatti della seduta pomeridiana: