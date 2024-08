Dopo un punto nei primi due turni di campionato, domani sera la Roma è ospite della Juventus all'Allianz Stadium nella sfida valida per la terza giornata di Serie A. Come era già accaduto in occasione della trasferta di Cagliari, dopo la conferenza stampa di Daniele De Rossi la squadra sosterrà la seduta di rifinitura intorno alla 17.00 a Trigoria, poi cenerà al 'Fulvio Bernardini' e, a seguire, partirà per Torino Caselle.

