Trigoria, primo allenamento per Dovbyk: dall'accoglienza dei compagni alla partitella vinta (FOTO e VIDEO)

Prosegue al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria la preparazione della Roma in vista della quarta amichevole pre-campionato in programma domani pomeriggio a Rieti contro l'Olympiakos. Nella seduta pomeridiana Daniele De Rossi ha abbracciato anche Artem Dovbyk, arrivato ieri nella Capitale e da oggi ufficialmente un nuovo giocatore della Roma: l'attaccante, dopo essere stato accolto scherzosamente dai compagni, ha svolto il primo allenamento in gruppo disputando la partitella finale, poi vinta in squadra con Sangaré, Smalling, Kumbulla, El Shaarawy, Joao Costa, Dahl, Pisilli, Dybala e Bove.

? Il primo allenamento di Artem Dovbyk in giallorosso ? #ASRoma pic.twitter.com/VBWQWJcpNd — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024